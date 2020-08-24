من أين تأتت كل هذه العدمية السورية!

2020/08/24 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات قليلة من نشر هذه المقالة، سيخرج المتفاوضون السوريون من الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية خاويي الوفاض.هذه المفاوضات المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة لن تحقق أي اختراق سياسي قط، ولو في أدنى المستويات

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