ممثل العراق في اتحاد المصارف العربية زياد خلف يلقي كلمته غدا في اهم مؤتمر حول أسواق رأس المال في ظل كورونا

2020/08/24 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداديلقي ممثل العراق في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، كلمته غدا في مؤتمر "دعم البنوك المركزية لاسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا" بمشاركة كبيرة من قبل صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية العربية.

وانطلق اليوم، ولمدة يومين، المؤتمر المصرفي يجمع كل من أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي.



وبمشاركة عربية أوروبية وأميركية، تجمعهم منصة واحدة للتحدث عن اسواق رأس المال، يومي 24 و25 آب الحالي، تحت عنوان “دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا».

وقال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، «ان هذا المؤتمر، هو أول مشاركة وتعاون مع اتحاد البورصات العربية، وصندوق النقد الدولي(IMF)في واشنطن، ومركز فرانكفورت المالي وبمشاركة الولايات المتحدة الاميركية من خلال المصارف الأميركية المراسلة منها : Wells Fargo ، JP Morgan Chase، MUFG، BNY Mellon بالإضافة الى اتحاد أسواق رأس المال في أوروبا ومركزهم لندن، وذلك عبر التواصل المرئي».

أضاف : «سيشارك في اعمال المؤتمر بورصة البحرين ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة، بورصة السعودية (تداول) ممثلة برئيسها الشيخ خالد عبدالله الحصان، بورصة عمان ممثلة برئيسها مازن الوظائفي، بورصة مصر ممثلة برئيسها ورئيس مجلس إدارة إتحاد البورصات العربية محمد فريد صالح ، إضافة الى المسؤولين الكبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية، وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية».

وسيتحدث في المؤتمر نخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية بينهم الشيخ محمد الجراح الصباح (رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية)، الدكتور جوزف طربيه (رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب)، السيد هوبرت باث (العضو المنتدب في مؤسسة فرانكفورت مين فايننس)، الدكتور جهاد الوزير (المدير في إدارة أسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي)، بالإضافة إلى رؤساء أسواق رأس المال من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والعالم العربي.

ويسلط المؤتمر الضوء على واقع الأسواق المالية العربية وخاصة أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل في ظل الأزمة المستجدة (Covid 19).

كما يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز إنخراط أكبر للشركات فيها.

وستخرج القيادات والكفاءات والخبرات المشاركة في هذا المؤتمر بتوصيات عملية وأفكار إبتكارية ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

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