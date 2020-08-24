تواصل الاحتجاجات الطلابية امام وزارة التربية للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي

2020/08/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / لليوم الثالث على التوالي ، واصل طلبة السادس الاعدادي احتجاجاتهم السلمية امام مبنى وزارة التربية في شارع النضال ، للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتفشي جائحة كورونا .وكانت وزارة التربية اكدت ، الاسبوع الماضي، رفضها اعتماد المعدل التراكمي مع استعدادها الكامل لاجراء الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية في الدراسة الاعدادية والمقررة في الاول من شهر ايلول المقبل باتخاذ كافة الاجراءات الصحية الوقائية ./انتهى5

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