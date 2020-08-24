إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل راح ضحيتها ثلاث اشخاص في ميسان

2020/08/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن القاء القبض على منفذ جريمة قتل راح ضحيتها ثلاثة اشخاص امام محكمة استئناف ميسان".وأوضح مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" شرطة ميسان احكمت قبضتها على قاتل قام بتنفيذ جريمة راح ضحيتها ثلاثة اشخاص امام محكمة استئناف ميسان ، صباح اليوم الاثنين، وذلك من خلال نصب كمين محكم للقاتل ، حيث تم إلقاء القبض عليه ومن خلال التحقيق إعترف صراحةً بتنفيذ الجريمة على المجنى عليهم مبينا انه" تم رفع أوراقه التحقيقية إلى القضاء وتوقيفه بموجب أمر قضائي"./انتهى

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