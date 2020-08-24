الصدر : الإمام الحسين عليه السلام هدفه إحلال السلام، وليس حكراً على جهة معينة

2020/08/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ نشر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري تعليقاً عقائدياً للسيد مقتدى الصدر حول الإمام الحسين (ع).وقال الصدر في تعليقه " أن الإمام الحسين ليس حكراً على جهة معينة بل هو قائد إنساني ، أعني للإنسانية جمعاء ، فإن هدفه إحلال السلام من خلال الإسلام الحقيقي وبوجهه الوضاء ، لا الوجه الآخر المتسخ والمتشح بالظلام "/انتهى

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