“هيومن رايتس ووتش” تتهم قطر بانتهاك حقوق العمالة الاجنبية

2020/08/24 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة…

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، انتهاكات قطر ضد العمالة الاجنبية، فيما اعتبرت أن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين في استلام أجورهم بصورة دقيقة ومنتظمة بأنها “غير ناجحة”.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أنه “رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور للعمال الوافدين، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر”.

ويظهر التقرير الصادر في 71 صفحة عن انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم – 2022، أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان.

وأضاف أن قطر “لم تنفذ التزامها أمام “منظمة العمل الدولية” في 2017، بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور، وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل”.

وأشار مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن “10 سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم – 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها.



وقد علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وبعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام”.

وتعتمد قطر على 2 مليون عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد.



العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم – 2022.انتهى25و

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