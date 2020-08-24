2020/08/24 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان رواتب الموظفين ستكون مؤمنة حتى نهاية العام الجاري.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس به اطلاق وستكون مؤمنة خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري”، لافتا الى ان “رواتب الموظفين قد تشهد تأخيرا في تسلميها خلال الاشهر المقبلة بسبب تأخر السيولة المالية والاجراءات الفنية”.

واضاف ان “البنك المركزي قد وعد بتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام ولا توجد اي اشكالية فيها”، مبينا ان “الاموال الموجودة قادرة على تأمين الرواتب بشكل كامل”.

وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لازالت تعول على ارتفاع أسعار النفط لانهاء الأزمة المالية.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: لا مشكلة بتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: لا مشكلة بتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).