قيادي بالقانون : هنالك مشروع اشعال فتنة وحرب اهلية شيعية * شيعية

2020/08/24 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن قيادي في ائتلاف دولة القانون عن وجود مشروع لإشعال فتنة وحرب اهلية في مدن وسط وجنوب العراق ، مبيننا ان هذا المشروع بدأ عند تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب العراق خلال الأيام الماضية بحرق وهدم ومهاجمة مقرات الأحزاب والفصائل، وكشف سعد المطلبي في تصريح لمراسل (المستقلة) اليوم الاثنين ان “هناك مشروعا […]

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