"الديمقراطي الكوردستاني" يعلق حول مظاهرات اقليم كوردستان

2020/08/24 | 16:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الديمقراطي الكوردستاني" يوضح موقفه من مظاهرات اقليم كوردستان

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