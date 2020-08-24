الصحة تعلن تسجيل اعلى نسبة شفاء في يوم واحد منذ بدء انتشار جائحة كورونا

2020/08/24 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل اعلى نسبة شفاء في يوم واحد منذ بدء انتشار جائحة كورونا في العراق، حيث احصت شفاء 3980 مصابا من الفيروس.

وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (24 اب 2020) أنها "أجرت 24039 فحصا مختبريا لليوم الاثنين لتشخيص المصابين بفيروس كورونا".

اما اعلى حصيلة شفاء سابقة فقد وصلت الى 3918 متعافين وسجلت بتاريخ 28 تموز الماضي.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، كشفت في بيان سابق، الاثنين، انها أحصت علاج 15 الف مصاب بفيروس كورونا ببلازما الدم.

وذكرت الوزارة، انها " عالجت 15 الف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما منذ بدء الجائحة وبنجاح كبير".

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