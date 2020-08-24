الصحة: عالجنا 15 ألفا من مرضى كورونا ببلازما الدم

2020/08/24 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، انها أحصت علاج 15 الف مصاب بفيروس كورونا ببلازما الدم.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، (24 آب 2020)، ان "وزارة الصحة عالجت 15 الف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما منذ بدء الجائحة وبنجاح كبير".

وكان مدير عام الصحة العامة، في وزارة الصحة رياض الحلفي، اكد في وقت سابق، أن "الزيادة العالية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قابلتها حالات شفاء بنسب جيدة، ناجمة عن استخدام بلازما دم المتشافين".

ر.إ

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