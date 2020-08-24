الثقافة العراقية تنعى الوسط الأدبي برحيل الشاعر والأديب “الشلاه “

2020/08/24 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، التعازي إلى الوسط الأدبي؛ برحيل الشاعر والأديب سعد الشلاه الذي توفي اليوم الاثنين، فيما اشاد بالمبدع الذي “عبر عن قضايا الإنسان بلغةٍ مكثفةٍ” .وقال ناظم في برقية تعزيةٍ “لقد كان الشاعر والأديب سعد الشلاه صوتاً شعرياً متميزاً، متمكناً من التعبير عن قضايا الإنسان بلغةٍ مكثفةٍ”.[…]

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