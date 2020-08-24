الاردن تؤكد اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق له بكورونا

2020/08/24 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت السلطات الاردنية اليوم عن اصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيبانى بفيروس كورونا اثناء زيارته الى المملكة مؤخرا ، واشارت الى ان فحص كورونا أجري للوزير خلال وجوده فى الأردن ضمن زيارة عمل رسمية.

وكان القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، اشار الى اصابة وزير الاتصالات بفايروس كورونا .

وكتب الشمري في تغريدة على منصة تويتر ، مساء امس ، ان “معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن و تأجيل زيارة مصطفى الكاظمي، بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق له بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم “.

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