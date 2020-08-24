التطبيعية تعلق على مفاوضات تجديد عقد كاتانيتش

2020/08/24 | 17:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

علق رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان, الاثنين، على مفاوضات تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني سريشتكو كاتانيتش.

وقال بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التطبيعية اجتمعت امس بوكيل اعمال المدرب كاتانيتش من اجل التفاوض على تجديد العقد، حيث تم الاتفاق معه على المجيء لأربيل لإكمال إجراءات التجديد”.

وأوضح ان “قضية تجديد عقد كاتانيتش تسير بالاتجاه المرسوم له و لا تستوجب الزوبعة الاعلامية التي اثيرت إزاءها خلال اليومين الماضيين ومن هنا نود ان نطمئن الجماهير بأن المدرب باق في منصبه”.

يذكر ان العديد من وسائل الاعلام اشارت الى ان التطبيعية ترغب بإناطة مهمة تدريب المنتخب لمدرب محلي.



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