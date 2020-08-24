وزارة الصحة تعلن تسجيل نحو 4 آلاف حالة شفاء من فيروس

2020/08/24 | 17:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، إجراء أكثر من 24 ألف فحص مختبري لتشخيص فيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، 24 آب/أغسطس، أن "مختبراتها أجرت 24 ألفًا و39 فحصًا مختبريًا لتشخيص فيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن "حصيلة المتعافين من فيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغت 3980 شخصًا".

وأعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن العراق حجز كميات من لقاح فيروس "كورونا" تغطي 20% من سكان البلاد.

وقال التميمي في تصريح، 22 آب/أغسطس، إن "وزارة الصحة ملزمة باستخدام علاجات كورونا المصنعة محليًا"، مبينًا أن "الوزارة وفرت الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا وأصبحت متاحة للمواطنين".

وأضاف الوزير، أن "العراق حجز كميات من اللقاح تغطي 20 بالمئة من مجموع سكان البلاد"، مشيرًا إلى أن "الوزارة وفرت مختبرات للراغبين بالسفر إلى الخارج تُظهر النتيجة خلال 6 ساعات".

من جانب آخر، قال التميمي، أن "وزارة الصحة أنجزت خلال شهرين مشاريع متلكئة منذ 11 عامًا"، موضحًا أن "الوزارة نجحت في إبرام عقود لتوفير أدوية الأمراض المزمنة وستكون متاحة للجميع".

وأشار التميمي، إلى أن "الوزارة تعتزم فتح مختبرات في الأقضية والنواحي البعيدة، وقد تمكنت من رفع السعة الخزنية لمادة الأكسجين الطبي إلى 598 ألف لتر"، محذرًا من أن "الاعتداءات على الملاكات الصحية والعبث بالأجهزة الطبية ليس من مصلحة أحد".

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