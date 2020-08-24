2020/08/24 | 17:01 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 أغسطس 2020 | 04:48 مساءً | عدد القراءات : 14

وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان مواجهة "كورونا"

بحث وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي، اليوم الإثنين، تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة كورونا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يولي إدلشتاين، بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ناقش العويس وإدلشتاين سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي، إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة كورونا.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية، خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

ونقلت ”وام“ عن العويس قوله، إنه ”في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم، يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي، والتي ستصب في صالح الإنسانية“.

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