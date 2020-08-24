أكثر من 1.9 مليون دولار بيع رقم لوحة سيارة في دبي

2020/08/24 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… باعت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي أرقاما مميزة للمركبات، والتي وصل المزاد على أحدها إلى سبعة ملايين درهم، أي أكثر من 1.9 مليون دولار.ووفق تقرير نشرته “وام”، فقد بيعت أرقام للمركبات في مزادات بلغت أكثر من 36 مليون درهم، نحو 98 مليون دولار.وكان الرقم الأعلى سعرا “V12″، تلاه الرقم “S20” والذي بيع […]

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