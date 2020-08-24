بالصور.. الحشد يكشف قصة

2020/08/24 | 17:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف الحشد الشعبي، الاثنين، عن منزل مهجور يصدر اصوات مجهولة في قضاء الحويجة بديالى.





وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" وردت معلومات إلى اللواء 56 بالحشد من سكان حي الثورة بقضاء الحويجية تفيد بسماع أصوات داخل منزل مهجور يعود لأحد عناصر داعش الإرهابي في الحي".

واضاف ان" على ضوء ذلك خرجت قوة من اللواء لتفتيش المنزل"، مشيرا الى" العثور على نفق داخل المنزل، فضلا عن مواد غذائية".

وفاء الفتلاوي

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