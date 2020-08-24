"غير قادرين على شراء الطعام".. منظمة تنتقد أوضاع العمالة في قطر

2020/08/24 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الإثنين، إن "العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين"، مضيفة إن "بعض العمال غير قادرين على شراء طعام.

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