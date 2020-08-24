2020/08/24 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الاثنين، القاء القبض على مرتكب الجريمة الذي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص أثر نزاع عشائري قديم في مركز المحافظة.





وقالت القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اب 2020)، ان "قوة يرئسها قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر الساعدي بمداهمة قرية في قضاء قلعه صالح والقاء القبض على عشرون شخص مطلوبين في قضية القتل".

واضاف انه "بعد ساعات تمت عمليه إلقاء القبض على المجرم في المكان القريب على الحادث وسينال جزائه العاجل وفق القانون العراقي ويحال إلى جهات المختصة".

واكدت قيادة شرطة ميسان انها "مستمرة في ملاحقة المتسببين في النزاعات العشائرية وتتعهد لابناء المحافظة انها حريصة على امن المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مقتل 3 أشخاص بنزاع عشائري في ميسان.. القبض على 21 شخصاً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مقتل 3 أشخاص بنزاع عشائري في ميسان.. القبض على 21 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).