العراق يعلن اتلاف مواد منتهية الصلاحية عائدة لمنظمة الصحة العالمية

2020/08/24 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن اتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية عائدة لمنظمة الصحة العالمية.وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) انها “قامت بمنفذ مطار بغداد الدولي بأتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية والعائدة الى منظمة الصحة العالمية والمتبرع بها الى وزارة الصحة العراقية”.واضاف البيان انه “تم تنظيم محضر إتلاف أصولي من قبل لجنة […]

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