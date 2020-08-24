حريق يلتهم مخزنا للخشب جنوب الحلة

2020/08/24 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/التهم حريق كبير مخزنا للخشب في ناحية الكفل جنوب الحلة اليوم الاثنين من دون إصابات.وقال مصدر في شرطة بابل" أن حريقا اندلع بسبب تماس كهربائي وعدم توفر وسائل مكافحة الحرائق في مخزن للخشب في ناحية الكفل جنوب الحلة اليوم الاثنين من دون إصابات.واضاف أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق وان تحقيقا فتح بالحادث" /انتهى

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