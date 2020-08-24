النفط الأسود يوقف عمل إنتاج المواد الإنشائية في واسط ويتسبب بتسريح المئات من العمال وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد

2020/08/24 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ تسببت أزمة عدم توفر النفط الأسود بإيقاف العشرات من مصانع المواد الإنشائية في واسط وتسريح العاملين فيها .وقال نائب رئيس نقابة البناء والأخشاب في المحافظة علي قزم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :" العشرات من معامل الطابوق والبورك في عموم واسط توقف العمل فيها نتيجة شحة توفر مادة النفط الأسود، وكذلك الإجراءات الروتينية المستخدمة من قبل لجان الكشف الفني في دوائر النفط التي تسببت في تأخير تجهيز المصانع بالنفط في وقتها المحدد ".وأضاف:" وقد أدى هذا الأمر إلى تسريح المئات من العمال وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد خاصة في معامل الطابوق التي تشتهر بكثرتها في المحافظة "./انتهى

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