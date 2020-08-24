أوبك : تعلن انخفاض سلتها إلى أقل من 45 دولاراً

2020/08/24 | 17:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انخفضت أسعار سلة أوبك اليومي إلى قرب 45 دولاراً، في وقت يتهيأ العراق إلى تخفيضات كبيرة لشهري آب وايلول وفقا لتعهداته للمنظمة.وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 44.92 دولار للبرميل الواحد”.وأضافت، أن “السعر انخفض عن يوم امس الذي سجل 45.05 دولار […]

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