العراق يعلن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من كورونا خلال يوم واحد

2020/08/24 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة عن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من كورونا اليوم الاثنين ، فيما اشارت انها فحصت ٢٤٠٣٩ مصاب بكورونا خلال اليوم .وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه “تم اليوم اجراء ٢٤٠٣٩ فحص مختبري لتشخيص المصابين بفايروس كورونا”.واضافت انه “تم شفاء ٣٩٨٠ اليوم الاثنين من المصابين بفيروس كورونا”.واعلنت […]

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