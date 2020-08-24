يحيى رسول : دماء شهداء البصرة لن تذهب سدى وسيتم القبض على الجناة

2020/08/24 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول أن دماء شهداء البصرة لن تذهب سدى، مشيراً إلى أنه سيتم القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رسول قوله إن رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت واضحة بشأن البصرة، فهو متابع لما يحدث فيها من عمليات اغتيال، و”لن يقبل بها وبتكرارها”، […]

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