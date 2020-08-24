5 محافظات تجتمع للتنسيق بشأن زيارة العاشر من محرم.. وتتخذ مقررات

2020/08/24 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أقر محافظو بغداد وكربلاء والنجف وبابل والديوانية في محافظة كربلاء، الاثنين، خطة لتأمين زيارة العاشر من محرم وحماية الوافدين الى كربلاء.

وأكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في مؤتمر صحفي مشترك، تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (24 اب 2020)، ان "تنسيقا عاليا يجري مع المحافظات لتأمين زيارة العاشر وحماية الوافدين الى كربلاء"

وقال الخطابي ان "محافظة كربلاء ملزمة بالقرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية والتي تقتضي بمنع تنقل المواطنين من محافظة الى اخرى".





من جانبه اوضح محافظ بابل ان "المحافظة تعمل على تقليل حركة الزائرين الوافدين عبر مدينة "الحلة"، من خلال زيادة السيطرات المرابطة ع الطرق الخارجية"، لافتا الى انه "سيتم تحديد معاير اقامة زيارة الاربعين بعد انتهاء زيارة عاشوراء ومدى نجاح خطتها الامنية والوقائية".

فيما صرح محافظ بغداد ان "اداء مراسيم الزيارة تزامنت مع زيادة اعداد الاصابات في عموم البلاد لذلك يحتم على الجميع التقيد بالاجراءات الوقاية، وبغداد ستدعم كربلاء لوجستيا وخدمياً كباقي الاعوام الماضية".





واكد محافظ النجف خلال المؤتمر الصحفي على "ضرورة المحافظة على الشعائر، لكن في هذا العام لابد من الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية كما دعت لها المرجعية الدينية العليا".

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