فوتو:
منذ 28 دقیقة
995 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الاثنين، انخفاضا طفيفا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 122,850 دينار، بعد ان سجل صباح اليوم 122,950 دينار.
وفيما يلي سعر الصرف في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم، (24 آب 2020):-
بغداد - بورصة الكفاح
122,850
السعر في الصيرفات (تقريبي)
122,250
123,250
كربلاء
123,000
دهوك
123,250
السماوة
123,250
البصرة
123,000
الموصل
123,300
اربيل
123,275
الديوانية
122,900
النجف
123,000
السليمانية
123,225
سامراء
123,150
كركوك
123,300
A.A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع طفيف.. الدولار الأميركي يعاود انخفاضه أمام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع طفيف.. الدولار الأميركي يعاود انخفاضه أمام الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).