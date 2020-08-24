2020/08/24 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الاثنين، انخفاضا طفيفا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 122,850 دينار، بعد ان سجل صباح اليوم 122,950 دينار.

وفيما يلي سعر الصرف في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم، (24 آب 2020):-

بغداد - بورصة الكفاح

122,850

السعر في الصيرفات (تقريبي)

122,250

123,250

كربلاء

123,000

دهوك

123,250

السماوة

123,250

البصرة

123,000

الموصل

123,300

اربيل

123,275

الديوانية

122,900

النجف

123,000

السليمانية

123,225

سامراء

123,150

كركوك

123,300

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع طفيف.. الدولار الأميركي يعاود انخفاضه أمام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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