صحيفة اميركية تؤكد قرب ربط الكهرباء العراقية بالسعودية وتطرح معلوماتٍ جديدة

2020/08/24 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

’’اتفاق قريب جداً’’

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