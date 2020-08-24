شرطة ميسان تعلن القبض على مرتكبي جريمة قتل 3 اشخاص بينهم ’’رادود حسيني’’

2020/08/24 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الإثنين، 24 آب، 2020، القبض على مرتكبي جريمة قتل 3 اشخاص بينهم (رادود حسيني)، حدثت هذا اليوم امام محكمة المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن القبض على مرتكب الجريمة التي راح ضحيتها 3 ‏اشخاص أثر نزاع عشائري قديم في مركز المحافظة بينهم الرادود الحسيني انور الكناني‎".

واضاف البيان أن "قوة يرأسها قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر الساعدي، قامت ‏بمداهمة قرية في قضاء قلعه صالح والقاء القبض على 20 شخصا مطلوبين في قضية ‏القتل‎".

وتابع أنه "بعد ساعات تمت عمليه إلقاء القبض على المجرم في المكان القريب على ‏الحادث وسينال جزائه العادل وفق القانون العراقي بعد احالته إلى الجهات المختصة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص أمام محكمة استئناف ميسان إثر نزاع عشائري.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة أشخاص، قتلوا أمام محكمة استئناف ميسان، صباح اليوم، إثر نزاع عشائري".

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