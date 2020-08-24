وفاة رجل الاعمال عبد الله عويز بـ”كورونا”

2020/08/24 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مصدر مقرب من رجل الاعمال عبدالله عويز لـ“خبر برس” اليوم الاثنين ، من وفاته في العاصمة الاردنية عمان متأثرا بفايروس كورونا”.

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