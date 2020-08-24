الشمري: يلعبون بألعاب دنيئة ويسمونها حُباً..سيبقى الجنوب عامرا بمرجعيته واهله

2020/08/24 | 17:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الاثنين، ان الجنوب سيبقى عامراً بمرجعيته الرشيدة واهله.وقال الشمري في تغريدة على {تويتر}" وإنهم يلعبون بألعاب غريبة ودنيئة ويسمونها حُباً، تخيل!، ثم يستفزوك ليخرجوا أسوء ما بعث فيك ثم يقولوا - اهذا أنت ؟- لا يا أولاد الفُعلةِ ، هذا ما تريدونه أنتم ..سيبقى الجنوب عامرا بمرجعيته الرشيدة ورجاله ونسائه وعشائره ومثقفيه ولن يأتي ذلك اليوم الذي تنشدوه قطعا ووعدا".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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