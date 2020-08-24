المباشرة بتطوير شارع مهم وسط العاصمة

2020/08/24 | 17:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع باعمال تطوير شارع الطب العدلي الذي يربط مجمع الدوائر الصحية في مدينة الطب بحركة المرور وسط العاصمة.واضافت في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "اعمال التطوير شملت عدد من الشوارع الفرعية التي تتخلل المجمع الطبي ، وستتضمن اعمال التطوير تكسير وقشط الاسفلت المتضرر واعادة اكساء الشوارع المذكورة وبمساحة تقدر باكثر من 5 الاف متر مربع".محمد المرسومي شارك إذا أردت

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