2020/08/24 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي أن السفارة العراقية في الرياض على تواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لزيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية، مشيراً إلى أن الربط الخليجي وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الكهرباء العراقية، سيساهم اكتماله في حل أزمة الكهرباء في العراق.ونقلت وكالة الأنباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير العراقي بالسعودية : تحديد الموعد النهائي لزيارة الكاظمي إلى الرياض قريباً first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي بالسعودية : تحديد الموعد النهائي لزيارة الكاظمي إلى الرياض قريباً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي بالسعودية : تحديد الموعد النهائي لزيارة الكاظمي إلى الرياض قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).