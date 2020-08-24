الهيأة التطبيعية: الدرجة الأولى سيقام بنظام الدوري العام

2020/08/24 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

عقدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين اجتماعا تشاورياَ مع الاتحادات الفرعية لمناقشة آلية دوري الدرجة الأولى.

وقال رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة استمعت لمقترحات ممثلي ورؤساء الاتحادات الفرعية الذين قدموا مقترحاتهم حسب ظروف محافظاتهم وعدد الأندية الموجودة فيها".

وأضاف عوفي، أن "دوري الدرجة الأولى سيكون بطريقة الدوري العام على شاكلة الممتاز، وإبعاد تسمية دوري المظاليم من خلال نقل المباريات تلفزيونياَ والاهتمام بالملاعب والتنظيم".

وأوضح عوفي أن "المسابقات استمعت باهتمام بالغ لمقترحات الاتحادات الفرعية، وستقوم بدراستها ورفع التوصيات إلى الهيأة التطبيعية بهدف إقامة دوري مميز يعيد الهيبة لهذه المسابقة التي عانت الكثير من الصعاب في المواسم الماضية".

ولفت عوفي إلى أن "الاجتماع اتسم بالإيجابية في مسعى جاد للمساهمة في إنعاش المسابقة، وبالتطرق إلى جوانب تسهم في الارتقاء بواقع دوري الدرجة الأولى وتطور اللعبة".

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