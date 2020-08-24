2020/08/24 | 17:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها طالبت لجنة مختصة بتزويدها بقائمة اسماء الشركات العالمية ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا لفحص أجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها.وأفاد مكتب الناطق الاعلامي للمفوضية في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين بأن مجلس المفوضين أكمل اختيار المديرين العامين وتعيينهم وفقاً لمعايير تكافؤ الفرص والشفافية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تعلن الاستعانة بشركات عالمية لفحص أجهزة اقتراع الانتخابات المبكرة first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تعلن الاستعانة بشركات عالمية لفحص أجهزة اقتراع الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تعلن الاستعانة بشركات عالمية لفحص أجهزة اقتراع الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).