سلطة الطوائف والقوميات تعني سلطة الازمات - جلال الصباغ

2020/08/24 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ منذ دخول القوات الامريكية العراق وتسليمها السلطة لاحزاب وقوى الاسلام السياسي ومن معهم من القوميين والليبراليين، والبلاد تعيش حالة من التوازنات القلقة التي دائما ما تختل، لتنتج وضعا متحولا ومتغيرا ، والاختلال امر حتمي شُكل على اساسه النظام.



فالامريكيون ومن معهم خلقوا نظاما مسخا اطرافه لا يمكنها العيش دون ازمة.



فالحرب الاهلية التي اعقبت الاحتلال والتي تخللتها الحرب مع تنظيم القاعدة واخواتها ......





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