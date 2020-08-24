أوراق السلام .. رؤية ثورية(6) - محمد خدام عبد الكريم

2020/08/24 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_خدام_عبد_الكريم أوراق السلام..



رؤية ثورية (6)إقتسام الثروة والموارد..



هو الوجه الآخر للفقر والتهميشظل مبدأ اقتسام الثروة والموارد من أكثر ملفات السلام تعقيدا وخلافا منذ إتفاقية نيفاشا وما سبقها من اتفاقيات وبروتكولات وهذا يعني أن هذا الملف يمثل نصف مشوار السلام لأنه إذا تم الاتفاق عليه فإننا نكون قد قطعنا شوطا مقدرا في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار.ويجب ألا ننسى أن هذا الملف مرتبط بملف آخر ......





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