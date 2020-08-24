2020/08/24 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت امانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع باعمال تطوير شارع الطب العدلي الذي يربط مجمع الدوائر الصحية في مدينة الطب بحركة المرور وسط العاصمة بالاضافة الى عدد من الشوارع الفرعية التي تتخلل المجمع الطبي.وستتضمن اعمال التطوير تكسير وقشط الاسفلت المتضرر واعادة اكساء الشوارع المذكورة وبمساحة تقدر باكثر من 5 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير شارع الطب العدلي وسط العاصمة المركز الخبري الوطني.

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