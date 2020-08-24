2020/08/24 | 17:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]نقلت صحيفة الرأي الأردنية، عن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، أن القمة الثلاثية التي ستجمع الملك عبد الله الثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقية، مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ستُعقد يوم الثلاثاء في عمان..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد عقد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد عقد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).