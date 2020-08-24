2020/08/24 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن مجلس النواب سيفتتح جلساته في الثالث من أيلول المقبل بقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.وقال الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنه “سيُمرر خلال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الجديد، قانون المحكمة الاتحادية والفقرة المعطلة من قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة”.وأضاف، أن “قانون الأحزاب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف موعد استئناف جلسات البرلمان لاستكمال هذه القوانين المركز الخبري الوطني.

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