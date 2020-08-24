نائب: جدية حكومة الكاظمي بمحاربة الفساد ستظهر بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي

2020/08/24 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر النائب عباس عليوي، الاثنين، أن جدية حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاربة الفساد ستظهر بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.

وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس الخدمة الاتحادي اكتمل بقانون وبقي التفعيل فقط من قبل مجلس الوزراء”، لافتا إلى إن “تفعيل المجلس سينهي سيطرة الأحزاب السياسية على الدرجات الوظيفية والخاصة في عموم المؤسسات الحكومية، كونه يوزع الدرجات بشكل عادل بين الخريجين”.

وأضاف أن “حكومة الكاظمي ستظهر جديتها بمحاربة الفساد عبر تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي”، داعيا “الكاظمي للإسراع بتفعيل المجلس كونه مكتمل قانونيا ولا وجود مبرر لتعطيله”.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في وقت سابق، أن الحكومة الحالية لا تستطيع فتح أي ملف فساد او محاسبة أي فاسد لغاية الان، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبولة في الشارع العراقي.



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