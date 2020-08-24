امانة بغداد تباشر بتطوير شارع الطب العدلي وسط العاصمة

2020/08/24 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتطوير شارع الطب العدلي وسط العاصمة.





وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع، باشرت باعمال تطوير شارع الطب العدلي الذي يربط مجمع الدوائر الصحية في مدينة الطب بحركة المرور وسط العاصمة، بالاضافة الى عدد من الشوارع الفرعية التي تتخلل المجمع الطبي”.

واشارت الى انه “ستتضمن اعمال التطوير تكسير وقشط الاسفلت المتضرر واعادة اكساء الشوارع المذكورة وبمساحة تقدر باكثر من 5 الاف متر مربع”.

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