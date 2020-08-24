2020/08/24 | 17:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. ديوان الوقف السني يعلن إعادة افتتاح المساجد في الـ20 من سبتمبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/24 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ديوان الوقف السني يعلن إعادة افتتاح المساجد في الـ20 من سبتمبر) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ديوان الوقف السني يعلن إعادة افتتاح المساجد في الـ20 من سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).