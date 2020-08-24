2020/08/24 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / بحلول شهر محرم الحرام ، نظمت احدى المواكب الحسينية مجلس عزاء في محافظة النجف الاشرف تضمن مشاركة احد التدريسيي بكلية الطب في جامعة الكوفة عبد الكريم عبد الله ، بالقاء محاضرة ارشادية للتوعية عن مخاطر تفشي وباء كورونا وسبل الوقاية الطبية من خلال الالتزام بالتوجيهات الصحية والتباعد الاجتماعي./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاضرة طبية عن مخاطر كورونا في احد مجالس العزاء الحسينية بالنجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاضرة طبية عن مخاطر كورونا في احد مجالس العزاء الحسينية بالنجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).