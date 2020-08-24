وفاة رجل اعمال عراقي في عمان لاصابته بكورونا

2020/08/24 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توفي اليوم في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان ، رجل الاعمال العراقي عبدالله عويز الجبوري اثر مضاعفات صحية بعد اصابته بفايروس كورونا./انتهى5

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