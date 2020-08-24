2020/08/24 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.



وأكد السفير الدليمي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها العراقية في مختلف المجالات، موضحاً ان العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي.ونوه الى أن جمهوية مصر العربية الشقيقة بإمكانياتها، ستكون عاملا رئيسيا ومهما في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني، مشيراً الى أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبنية تحتية، بالإضافة لما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك، مضيفاً أنه توجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.من جانبه، أكدَّ الوزير مرسي للسفير الدليمي، حرص الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء، د.



مصطفى مدبولي، على تفعيل جميع آليات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مُعرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وتعميقاً للعلاقات البنّاءة بين العراق ومصر، وفتح آفاقاً جديدة لها، مُستعرضاً جهود الحكومة على المسار الاقتصادي، مُشدداً في ذات السياق، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف الى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الأصعدة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق في القاهرة يبحث مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري سُبل تعزيز التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق في القاهرة يبحث مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري سُبل تعزيز التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).