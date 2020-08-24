2020/08/24 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق "كوفاكس" المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد-19، مستدركة بأن هناك حاجة لمزيد من التمويل، وعلى الدول تقديم تعهدات مُلزمة في الحال.



وقال مسؤولو المنظمة إن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءا من خطة كوفاكس العالمية حتى 31 أغسطس آب لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 سبتمبر أيلول وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بحسب مانقلت "رويترز" وتابعها "ناس" (24 اب 2020)، إن المرفق مهم لإنهاء جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب بل يضمن أيضا إبقاء الأسعار ”منخفضة قدر الإمكان“.

وأضاف في إفادة صحفية أن ”إضفاء صفة التعصب القومي على اللقاح يساعد الفيروس فحسب.



نجاح مرفق كوفاكس لا يتوقف فقط على الدول التي انضمت له لكن أيضا على سد فجوات التمويل الرئيسية“.

والهدف من مبادرة كوفاكس، التي يشترك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هو ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات كوفيد-19 بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها.

وتغطي المبادرة حاليا تسعة لقاحات مرشحة لكوفيد-19 وتستهدف تأمين الإمدادات وتسليم ملياري جرعة للدول الموقعة بنهاية عام 2021.

وقال تيدروس ”مبدئيا، عندما يكون هناك إمداد محدود (للقاحات كوفيد-19)، سيكون من المهم توفير اللقاح لمن هم أكثر عرضة للخطر في أنحاء العالم“.

وتابع أن من بين هؤلاء العاملين بقطاع الرعاية الصحية على خطوط مواجهة الجائحة، والذين كانوا ”على درجة بالغة من الأهمية لإنقاذ الأرواح واستقرار النظام الصحي بشكل عام“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء من الصحة العالمية إلى الحكومات بشأن ملف لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء من الصحة العالمية إلى الحكومات بشأن ملف لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).