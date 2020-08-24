مخاض صعب ينتظر العراق والعراقيين

2020/08/24 | 17:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي يوم بعد يوم تتأكد نبوءة السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر التي قالها فيها أنّ عادل عبد المهدي هو آخر رئيس للوزراء من الإسلاميين ومصطفى الكاظمي هو آخر رئيس...أكمل القراءة ←

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