حسب تعريف الدولة الفاشلة .. حان وقت نعي موت العراق !

2020/08/24 | 17:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر مابين الإنكار للواقع ، والإنتهازية في الإستفادة من إنهيار الدولة يتم تجاهل حقيقية ان العراق وفق معايير الدولة الطبيعية في الفكر السياسي أصبح دولة فاشلة بمعنى الكلمة .....أكمل القراءة ←

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